¡Infeliz! Ministro Paris lanzó denigrantes dichos contra el personal médico de Santiago

El Colegio Médico (Colmed) de Santiago expresó su “profunda indignación” por las declaraciones que el ministro de Salud, Enrique Paris, dio a conocer el pasado sábado durante el balance de la pandemia.

En la instancia, la autoridad indicó que la semana pasada visitó el Hospital De Castro y destacó la labor que está realizando la Unidad de cuidados intensivos (UTI) del recinto.

“A diferencia de otra cosa que está ocurriendo acá en Santiago, en el Hospital de Castro han logrado aumentar las camas UTI de 5 a 24”, indicó.

Además, señaló que en el Hospital De Castro “toda la gente trabajando con alegría, con esfuerzo, con entrega, con sacrificio… Nadie se quejó”.

A través de Twitter, el Colmed de Santiago reaccionó, indicando que esperaban las excusas correspondientes de Paris por sus declaraciones.

“Profunda indignación generan las hirientes declaraciones de la máxima autoridad sanitaria hacia los trabajador@s de salud, quienes sostienen sobre sus hombros la respuesta sanitaria de estos 15 meses de pandemia no merecen este injusto trato”, afirmaron.

Francisca Crispi, presidenta de Colmed de Santiago también tuvo palabras para el Ministro de Salud.

“El personal de salud de Santiago que el ministro insulta ha expandido las camas críticas 5 veces sobre la ocupación basal, a costa de su propia salud y cansancio extremo. Fuerza a las y los trabajadores de la salud que en todo el país siguen haciendo esfuerzos sobrehumanos”, indicó.

Por último, José Miguel Bernucci, secretario general del Colmed a nivel nacional, lanzó a través de Twitter un categórico mensaje. “Equipos totalmente reventados, sobrepasados física y emocionalmente no se merecen el ninguneo de su autoridad por TV abierta. Casi todos los hospitales y clínicas han doblado e incluso triplicado su capacidad en base a los mismos equipos. No, no era necesario hacer eso”, aseveró.