¡Le gritaron de todo! Increpan a hombre que mató a tiros a delincuente y quedó absuelto

Durante la jornada del martes se llevó a cabo el juicio en contra de Mario Soto, en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar. En la instancia, el hombre que mató a tiros a un antisocial que ingresó a su domicilio quedó absuelto de los cargos que se le imputaban, lo que generó rabia y enojo en los familiares del antisocial de 25 años llamado Benjamín Pizarro.

Los hechos expuestos por Tribunales ocurrieron el 1 de enero del 2022, cuando Pizarro ingresó por segunda vez al domicilio de Soto para robarle algunas pertenencias de su casa. Fue en eso que Soto, quien tenía un arma debidamente inscrita disparó en cinco oportunidades en contra del delincuente quitándole la vida.

¿Qué le gritó la familia del delincuente?

Cabe mencionar que esa noche del 2022, el hombre intentó llevarse un balón de gas, un Ipad, una tablet y una botella de vino. En su minuto Soto fue formalizado por homicidio simple, sin embargo a dos años de el momento que cambió su vida, quedó absuelto y se consideró que había actuado en legítima defensa. Esto generó la rabia de los familiares del fallecido.

“¡Asesino! ¡Mi sobrina de 5 años quedó sin papá por este hueón!” gritó la hermana de Pizarro. Bajo esta misma línea el padre de Pizarro aseguró que su hijo había cometido un error pero que no merecía la muerte. “No respeta la vida. El deporte de esta persona es disparar (...) ¡Mi hijo se equivocó! Que los hijos de él no se equivoquen para que no los maten” lanzó.

Ahora, el principal temor del vecino absuelto es que puedan existir represalias en su contra, ya que comentó que lo habían amenazado de golpearlo e incluso de quemarle la casa. "Siendo bien objetiva, esa niña no merecía un delincuente como papá"; "Hay que ver el lado positivo, el hermano no volverá a meterse en una casa o propiedad privada de nadie mas"; "¿El ladrón reclamando justicia?" fueron algunos de los comentarios que les dejaron.