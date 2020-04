Increíble relato de enfermera que estuvo en UCI por covid-19

Hoy las cifras de personas contagiadas en el mundo y en el país son extremadamente alarmantes, donde los mas expuestos a ser contagiados son los que pertenecen al personal de salud.

Marianela Vargas, enfermera de 59 años, se contagió de Covid-19 y estuvo internada en Hospital El Carmen de Maipú por aproximadamente un mes. Vargas es enfermera en el Hospital de Urgencia Asistencia Pública (exPosta Central), donde fue diagnosticada e internada desde el 22 de marzo en el Hospital de Maipú.

“Llegué sintiéndome muy mal. Allí no sabían si ingresarme o no como paciente respiratorio porque no tenía los síntomas del COVID: no había tenido fiebre, pero me dolía todo. Lo único que quería era estar acostada”, recordó Vargas. Comenta que le hicieron una pulsión lumbar, pues sospechaban de meningitis, pero luego decidieron realizar el examen PCR, donde a los dos días obtuvieron el resultado, positivo a Covid-19.

El 28 de marzo fue trasladada a la UCI. “De pronto vi llegar a todo el mundo con tubos de oxígeno, monitores y cosas. Me dijeron ‘la vamos a llevar a un lugar donde va a estar mejor’.

“Por favor doctor, no quiero sentir dolor, tengo mucho miedo”, a lo que el profesional le respondió que todo estaría bien. Ese es su último recuerdo antes de ser entubada.

“Absolutamente perdida”, cuenta que se sentía al despertar. “Nunca dejé de pensar que estaba hospitalizada en la Posta Central. Yo decía ‘Esta no es la UCI de la Posta, ¿dónde me tienen? ¿estoy secuestrada?’ Estaba muy angustiada”, confesó.

Confiesa igualmente no saber cuántos días permaneció conectada al respirador mecánico, pero recuerda como “desagradable” el momento cuando la desentubaron.

Los médicos realizaban videollamadas con sus familiares a diario y pedían que los saludara con las manos. Además, recibían información solo a través de los vidrios, información que ella no podía escuchar.

el 9 de abril Marianela, fue trasladada al Servicio de Medicina, donde continuó recibiendo atención medica hasta que le dieron el alta.

Luego de despertar, fue informada que deberá permanecer otros 14 días internada en una pieza que adaptaron para ella.