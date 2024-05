La increíble confesión de Damián Pizarro tras goleada de Colo Colo a Audax Italiano

Colo Colo volvió con todo al triunfo tras derrotar por 4-1 a Audax Italiano en un encuentro donde Damián Pizarro nuevamente fue figura, y es que el atacante marcó dos tantos, confirmó su gran momento y sorprendió a los hinchas con una increíble confesión que explicaría su renacer goleador con la camiseta alba.

Así es, el Cacique fue superior en el Bicentenario de La Florida, y con goles de Leonardo Gil, Cristián Zavala y un doblete de Pizarro aplastaron a los itálicos, y una vez finalizado el encuentro el delantero de 19 años conversó con TNT Sports, donde celebró la victoria: "Contento por el equipo, merecíamos ganar este partido. También porque veníamos jugando muy bien y estamos todos muy comprometidos".

Además, lamentó la reciente derrota en Copa Libertadores, aunque se mostró optimista para el trascendental duelo que se viene con Alianza Lima la semana entrante: "No salió el gol contra Fluminense, el fútbol es así y merecíamos ganar, pero ya pasó. Estamos mentalizados ahora en el partido que viene el miércoles".

"Nada que decir, gracias a Dios se me está dando, yo sigo entrenando como siempre. Siempre he trabajado tratando de mejorar mis falencias, la definición", agregó el '9' colocolino, y fue ahí cuando sorprendió con una impensada revelación: "Me quedo entrenando media horita, una horita más. Siempre entrenando, nada más".

Y para finalizar, Pizarro nuevamente se refirió al choque con Alianza del próximo miércoles, donde Colo Colo comenzará a definir su destino en el Grupo A de la Libertadores, con la ilusión de avanzar a siguiente fase: "Veo bien al equipo, venimos jugando muy bien y tenemos mucha confianza en que vamos a ir a ganar".

