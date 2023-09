Incautan grabadora en celda de Álvaro Corbalán tras allanamiento en Punta Peuco

Gendarmería de Chile encontró una grabadora en la celda de Álvaro Corbalán, antiguo jefe operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI) durante la dictadura de Augusto Pinochet, tras un allanamiento en el penal Punta Peuco.

La incautación de este objeto que está estrictamente prohibido en la prisión se produjo como parte de las revisiones de rutina realizadas en el centro penitenciario ubicado en la comuna de Tiltil.

Est incautación de la grabadora se produjo un día después de que se hiciera pública una carta firmada por 27 detenidos en Punta Peuco, en la que solicitaron «conmiseración» tanto al Poder Judicial como a las autoridades políticas.

Y no es la primera vez que se descubren elementos prohibidos en la celda de Corbalán, pues en 2015 gendarmes le incautaron un teléfono celular junto con una tarjeta SIM, y cuatro años después, en 2019, fue sancionado nuevamente después de ser sorprendido hablando por teléfono en prisión.

Entre las consecuencias que enfrenta Corbalán por el delito de ingreso no autorizado de equipos tecnológicos a recintos penales están sanciones que van desde 61 días hasta tres años y un día de prisión.

Esto se sumaría a la condena que esta cumpliendo en Punta Peuco por su participación en crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.

Además, ley que tipifica como delito el ingreso no autorizado de equipos tecnológicos a recintos penales establece que cualquier funcionario público que tenga conocimiento de la tenencia no autorizada de estos elementos en una cárcel y no lo denuncie será sancionado.

La pena para el funcionario público que no denuncie esta situación es de presidio menor en su grado mínimo, es decir, de 61 a 540 días de prisión.