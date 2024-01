Daniel Andrade, principal implicado en el Caso Democracia Viva, vio frustrada su “iniciativa social”. Resulta que, a poco de haber entrado a cumplir su condena en la Cárcel de Antofagasta, Andrade intentó dárselas de profesor e impartir clases a los demás internos. Sin embargo, le chantaron la moto inmediatamente, pues la cosa no es tan fácil como llegar y dar clases.

¿De culpable en Caso Democracia Viva a profesor?



El protagonista del Caso Democracia Viva envió un comunicado desde la cárcel hace unos días. Ahí contó que había montado un taller de inglés “para el resto de los reos” y que adoptaría la misión de levantar los niveles de lenguaje y matemáticas para sus compañeros de rejas. Según consignó La Tercera, el ingeniero agarró vuelo y, por medio de sus abogados, levantó una solicitud para poder ingresar una pizarra, plumones y otros materiales al recinto penitenciario. Sin embargo, el juez le paró el carro.



El magistrado Andrés Santelices le puso fin al intento de obra social, pues primero debe contar con un informe de Gendarmería que manifieste las posibilidades técnicas para acceder al requerimiento de Andrade. Por otro lado, personal de Gendarmería también comentó a La Tercera que se puede pedir muchas cosas, pero el personal debe evaluar si están las condiciones. Además, dejaron en claro que tampoco puede comenzar con la clase quiera, ya que eso también debe estar regulado.



Fuentes del mencionado medio también confirmaron que funcionarios de Gendarmería allanaron el pabellón donde está localizada la celda de Daniel Andrade. El allanamiento ocurrió durante la tarde del pasado jueves 4 de enero, donde el personal buscaba posibles elementos prohibidos.



El operativo se concretó en medio de reclamos y solicitudes de personeros de oposición. Quienes se espantaron cuando el comunicado ex militante de Revolución Democrática (RD) apareció en redes sociales, sospechando que tendría un celular en su poder. Al parecer, no creyeron la historia en la que Andrade entregó el escrito a un familiar y algún tercero lo publicó en sus cuentas virtuales. A pesar de todo, los gendarmes no encontraron ningún dispositivo tecnológico en poder de Andrade.