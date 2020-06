IMPACTANTE VIDEO: Mujer en silla de ruedas sufre brutal agresión al impedir un saqueo en EE.UU

A través de la red social Twitter se hizo viral un video donde se muestra a una mujer con discapacidad motora a las afuera de un local de una conocida tienda en EEUU, quien supuestamente se encontraba apuñalando a la gente, según es gritado por alguien que se encontraba cercano a ella.

La respuesta de los manifestantes fue lanzarle cosas y hasta descargaron contra ella un extintor de incendios.

La mujer, identificada como Jennifer, afirmó que protestaba pacíficamente y que bloqueó el ingreso a la tienda para evitar saqueos.

“Me atacaron por delante y por detrás, me golpearon en la boca y en la cabeza. Me dieron un puñetazo en la cabeza varias veces. Me agarraron por detrás, la gente agarró mi silla de ruedas, me robaron las llaves, me robaron todo lo que pudieron”, comentó en otro video difundido en redes sociales.