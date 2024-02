Revuelo ha generado la noticia del secuestro de un exmilitar venezolano quien se encontraba en nuestro país como refugiado político. Ronald Ojeda Moreno había huido de Venezuela luego de que el régimen de Maduro lo persiguiera por no apoyar su doctrina. Lo más grave de los hechos es que el sujeto fue sacado desde su casa, a eso de las 3 de la mañana del miércoles pasado por cuatro hombres vestidos con trajes de la PDI.



Los sujetos, con chalecos antibalas y uniforme lograron entrar al edificio de Ojeda en Independencia logrando subir hasta el piso 14 y sacarlo a la fuerza desde su casa. El exmilitar era teniente coronel en la milicia venezolana y un opositor de Maduro, incluso en 2017 fue detenido en su país y torturado en la cárcel Ramo Verde, lugar desde donde escapó a Chile buscando poder vivir en tranquilidad.



Exmilitar venezolano secuestrado



A través de un registro captado por las cámaras de seguridad del edificio en que vivía Ojeda, se logró ver cómo estos supuestos funcionarios de la PDI lo sacaban a la fuerza de su domicilio. En el video se ve al hombre descalzo y en calzoncillos caminando hacía el ascensor del edificio. Así mismo se alcanzó a visualizar como lo subían a un vehículo de color gris, también disfrazo de la Policía.



El subsecretario del Interior Manuel Monsalve señaló que pondrá una querella "para dar una señal política de que nos interesa que estos casos no queden en impunidad. Pero además, porque eso le permite al Gobierno hacerse parte de la diligencia". Cabe mencionar que Ojeda habría participado en el plan "Brazalete Blanco" que buscó asesinar a Maduro.



En una entrevista para un programa venezolano online, llamado “Venezuela Hoy” el exmilitar señaló. “No me arrepiento de lo que ha pasado en mi vida, no me arrepiento de todas las decisiones que he tomado. Han sido fuertes, han sido decisiones que ameritan cierta valentía en temas militares. Pero de arrepentirme no lo he estado hasta este momento, ya que la historia nos ha demostrado que estamos en el lugar correcto, en el lugar indicado”, dijo.