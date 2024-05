Impactante video: delincuentes se pelean por robar auto en doble encerrona

Un impactante asaltó ocurrió en la comuna de Ñuñoa y quedó registrado por las cámaras de seguridad del sector. Se trató de una doble encerrona, en donde dos grupos de delincuentes se pelearon por robar el mismo vehículo del cual el conductor lanzó las llaves a una casa vecina para frustrar el asalto, mientras vecinos del sector llamaban a Carabineros.

Mientras los primeros antisociales buscaban las llaves de la camioneta, llegaron hasta el lugar otro grupo de delincuentes intentando quedarse con el auto. Sin embrago, ninguna de las bandas rivales logró su cometido, teniendo que huir del sitio ante una inminente llegada de Carabineros. Los hechos terminaron con una persecución policial.

Insólita encerrona en Ñuñoa

La persecución incluyó varios disparos y la participación del helicóptero institucional el cual se movió hasta la comuna de La Pintana. Tras horas de búsqueda los tres delincuentes de la primera banda criminal fueron detenidos en Santa Rosa con Observatorio según informó Bío Bío. Cabe mencionar que, en medio de la persecución una de las patrullas de Carabineros colisionó con un vehículo.

El particular intento de robo fue comentado en el matinal Contigo en la Mañana en donde estaba de panelista Paulina Nin, quien recordó un asalto que vivió. “Obviamente están fallando las autoridades que no hacen lo que corresponde para poner mano dura en cuanto a la delincuencia en el país. La desigualdad ha existido siempre en este país" dijo.

"Siempre han existido ricos y siempre ha habido pobres y una tremenda clase media. O sea no me vengan a decir que es por la desigualdad, no. La desigualdad ha existido siempre en este país. Siempre han existido ricos y siempre ha habido pobres y una tremenda clase media. O sea no me vengan a decir que es por la desigualdad, no” cerró.

