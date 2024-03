Impactante: revelan video de abuso de alcalde en contra de Sandy Boquita

Hace 10 años la modelo argentina Sandy Boquita denunció al alcalde de Colbún, quien la habría tocado demás en un evento que la mujer realizó en esa comuna. En ese entonces Sandy no quiso entregar nombres, sin embargo se supo que había sido el actual alcalde Pedro Pablo Muñoz, quien declaró ser completamente inocente y negó todas las acusaciones en su contra. Sin embargo, un nuevo video lo expone y demostró que lo que dijo la modelo era cierto.



En las imágenes viralizadas en redes sociales, se ve como el hombre agarra desde los glúteos a la modelo a pesar de que ella le dice que no la toque. En esa época, aunque lo ocurrido fue en un evento masivo, nunca nadie mostró la grabación del abuso, hasta ahora. En un reportaje del matinal Contigo en la Mañana, el periodista Stjepan Tarbuskovic encontró la grabación y se la mostró a la afectada quien nunca pudo realizar una denuncia oficial.



Video confirmó abuso en contra de Sandy Boquita



“Recopilé toda la información que necesitaba, porque ella (Sandy Boquita) no ha nombrado a Pedro Pablo, sino que al alcalde de Colbún, y voy a interponer una denuncia contra ella por injurias y calumnias, porque está ofendiendo al alcalde”, dijo el alcalde en esa época siendo rebatido por la modelo.



“Él se contradice. Porque a un medio le dice una cosa, a otro medio otra... después me dice que me va a denunciar y no entiendo cómo va hacer eso, porque toda la discoteca lo vio. Estoy tratando de juntar pruebas para poder denunciarlo, pero me siento en desventaja, porque él me podría denunciar y a lo mejor comprar testigos, y como yo no tengo esa plata, me siento en inferioridad de condiciones”, expuso ella pero no logró tener la grabación.

En la grabación que apareció una década después se le escucha decir a Sandy: “Le digo que no me agarre los glúteos y dale. Yo le subo las manos para que no me agarre nada. ¡No, alcalde! ¡No me agarre! ¡Así no!” momento que la argentina recordó con CHV. “No quería que bailara de esa manera. Estaba súper incómoda”, aseguró y no descartó tomar acciones legales ahora que tiene el video en sus manos.