La madre de Narumi Kurosaki, Taeko Kurosaki realizó un crudo relato de cómo ha enfrentado la desaparición de su hija en el ámbito emocional y el dolor que esto le ha producido. Así mismo mostró una inédita fotografía, la cual aseguró lleva con ella a todas partes desde que su hija fue asesinada.



Por otro lado, se refirió a Nicolás Zepeda con rabia y contó que intentó quitarse la vida. “Tras enterarme manejé media hora a mi casa. No sé cómo lo hice. Grité una y otra vez: ‘Narumi vive’”, relató frente al estrado y los asistentes al juicio que enfrenta el chileno condenado a 28 años de cárcel.



Madre de Narumi saca la voz y revela inédita fotografía



“A partir de ahora, permítanme presentarme tal cual soy. Saben que soy alguien que va a todos lados con el retrato de Narumi. Les voy a mostrar lo que soy y esto nunca lo mostré. Esta imagen nunca ha sido revelada a nadie más que a mis hijas y mi hermana”, confesó revelando una fotografía de la joven nipona en donde se le ve sonriente.

Foto inédita de Narumi.

“Durante siete años, 365 días al año, 24 horas al día, llevo este retrato a todas partes para estar con ella en todo momento. Miren este retrato, es mi Narumi que me niego a dejar ni un sólo instante”, aclaró.



Así mismo contó cómo ha enfrentado el dolor de la muerte de su hija. “Desde que supe esta horrible noticia no pude comer y me es imposible dormir. A cada instante me despertaba y tras unos meses perdí 17 kilos”, dijo.



Luego apuntó contra Zepeda. “Sin saber a quién mostrarle mi rabia hacia Zepeda, no podía soportar ni el mínimo ruido que venía de la calle o de la tele, a tal punto los medios no nos dejaban tranquilas. Los periodistas, los mails, el teléfono acaparaban nuestra vida. Durante días me encerré en la oscuridad total, me tiraba al piso con tapones en mi oídos, aislándome del mundo”, señaló.



“Caí en una profunda desconfianza hacia la humanidad. No quería escuchar a nadie, tenía miedo de la luz, de la multitud. No quería ver a nadie. Estoy sicológica y físicamente destruida. Renuncié a mi lugar de trabajo sin avisarle a nadie sabiendo la molestia que eso generó. Sé que nunca más podré trabajar hasta el final de mi vida”, describió claramente afectada.



Lo más impactante vino después cuando contó todas las oportunidades en las que intentó quitarse la vida. “Me tiré contra un auto en movimiento y sólo terminé con algunas lesiones (...) Me estrangulé varias veces pero mi fuerza no fue suficiente. Ni siquiera llegué a perder el conocimiento. El miedo me lo impedía. Cada vez que intentaba estrangularme me imaginaba cuán grande fue el horror y el dolor que vivió Narumi, pero nunca logré alcanzar ese nivel de horror y dolor”.