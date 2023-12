La médium Vanessa Daroch reveló una impactante predicción para el 2024 en medio del programa “La Hora de Jugar”. La brujita fue consultada por un posible sismo y se refirió a otros ámbitos positivos para el país el próximo año, asegurando que es el momento de comenzar a cumplir sueños y probar cosas nuevas en nuestras vidas. “No tengas miedo. Es el momento de comenzar a cumplir sueños y hacer cosas nuevas”, señaló.



Cabe recordar que la médium mencionó que todos podemos presentir los terremotos. “Hay que estar preparados. Todos podemos sentir si es que viene algo, no hay que ser psíquico o maestro. Nuestro cuerpo es energía. Puede que venga del sur de Perú o del norte de Chile, siempre lo veo desde arriba”, explicó en mayo de este año en el mismo programa de lotería conducido por Joaquín Méndez.

¿Qué dijo Vanessa Daroch sobre un próximo terremoto?

“En este momento, están todos los sismólogos atentos porque hay un enjambre sísmico en el Biobío”, partió diciendo Daroch quien complementó. “Este año sí va a venir un evento especial. Viene un evento... no sé por qué me suena el número 7, 7 y algo (grados). No asustarse, pero sí este año se viene algo, pero lo veo más hacia el norte”.



Por otro lado, mencionó que este año que viene es ideal para comenzar a enfocarnos en nuestro sueños y metas. “Este año es de crecimiento y nacimiento en lo económico. Si tiene pensado independizarse o generar una pyme, es el año. Así que sin miedo. Es el momento de comenzar a cumplir sueños y hacer cosas nuevas. Tenemos que juntarnos con personas que sean afines a lo que queremos realizar”.



Recordemos que en el programa de Youtube de Pamela Díaz, la espiritista se refirió a que el 2024 también veía caos y protestas en Chile. “¿En serio? Yo pensé que nos íbamos a calmar", le dijo la chica reality. "Veo calles con mucha gente, no como estas manifestaciones de 100 personas, sino que muchas a lo largo de todo el país”, predijo Daroch preocupando a varios seguidores del programa.