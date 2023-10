La periodista de guerra de CNN, Clarisa Ward se encontraba con su equipo en la frontera de Israel y Gaza cuando sorpresivamente debieron resguardarse ante una lluvia de cohetes explosivos.



La situación fue registrada en todo momento por el camarógrafo, mientras la arriesgada periodista relataba lo que ocurría.



Los profesionales se encontraban en el lugar mostrando las consecuencias que ha dejado en esa zona fronteriza el inicio de la guerra, cuando de un momento a otro comenzaron a escuchar disparos de cohetes.



Frente a esto es que el equipo decidió correr hacia una zanja para ocultarse ante posibles explosiones.



“Estamos a solo cinco minutos de distancia. Gaza está en esa dirección. Ahora podemos escuchar muchos cohetes en el cielo. También podemos escuchar a la Cúpula de Hierro interceptar varios de esos cohetes mientras zumbaban sobre nuestras cabezas e impactaban en esa dirección”, señaló Ward tendida en el piso.



Para luego explicar. “Vinimos a este lugar porque era la zona cero de toda esta operación de matanza. Los militantes de Hamás llegaron en una camioneta. Este fue el primer lugar donde traspasaron ese muro fronterizo”, dijo.



Al calmarse un poco la situación la reportera se acercó a unos vehículos afectados por las explosiones. “Explotaron con la fuerza de las municiones”, mencionó.



Así mismo la periodista contó que este lugar fronterizo se encontraba cerca de la ciudad israelí de Sderot, la cual se ha visto gravemente afectada por el combate que se ha iniciado. Incluso dijo que parecía una “ciudad fantasma”.

