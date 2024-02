Los últimos días a causado revuelo el impactante asesinato Margarita Farías, una comerciante adulta mayor de San Antonio. La mujer fue hallada muerta en su vivienda, ubicada en la calle Centenario, luego de que a varios de sus vecinos le llamara la atención que no abriera su negocio para trabajar como lo solía hacer. La Policía investiga los motivos de su muerte, sin embargo hay una arista que ha ido tomando fuerza.



Las primeras investigaciones de la Policía apuntaban a que un grupo de sujetos con intención de robarle algunas pertenencias a la mujer, había ingresado a su domicilio quitándole la vida. Sin embargo, los vecinos y conocidos de la víctima expusieron que Margarita recibió a una pareja de venezolanos que desaparecieron del lugar tras su muerte, lo que generó graves sospechas en la comunidad, que llamó a Carabineros tras no saber de ella durante días.



Nueva arista en el asesinato de adulta mayor



Durante la jornada de hoy en el matinal “Contigo en la Mañana” los vecinos y familiares de la mujer dieron a conocer que Margarita había alojado a una pareja de venezolanos que no tenían hogar y que andaban con un menor de edad. “De la trágica muerte de mi tía no se conocen mayores antecedentes porque no se sabe quiénes fueron. Lo único que se sabe es que ella, dentro de su bondad, quiso darle hospedaje a una pareja joven que andaba con un bebé de 11 meses”, señaló una de sus sobrinas.



Bajo esta misma línea la familiar agregó que “ella recibió a esta pareja porque andaba con el bebé y no quería verlos durmiendo en la calle”. “Desde que mataron a la Margarita, ellos ya no están aquí, desaparecieron, ni siquiera están en San Antonio”, complementó una vecina.



“Fue una escena macabra. El mismo carabinero que nos recibió, nos dijo que era peor que ver una película de terror. La torturaron”, agregó sobre lo mismo, mientras que otra mujer mencionó que la señora Margarita “ya no caminaba, tenía sus manos malas, tenía unos pasitos súper cortitos. Ella no merecía morir de esa manera. Era una viejita muy viejita”.