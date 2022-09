Igor Lichnovsky reveló que aún sueña con volver a vestir la camiseta de la U de Chile

El reconocido defensor formado en la U, Igor Lichnovsky, analizó la profunda crisis deportiva que vive el club de sus amores, donde manifestó que le gustaría volver a vestir la camiseta de la Universidad de Chile.

El futbolista, que actualmente defiende la camiseta del Tigres de México, conversó con La Tercera sobre la dura realidad que atraviesa el cuadro universitario.

Al ser consultado por la crisis deportiva de la U, el central señaló que la culpa no es completamente de los jugadores y que es la concesionario una de las grandes responsables. "A los futbolistas siempre mi respeto, porque para estar donde están, no ha sido fácil, así que creo que no pasa por ellos. Creo que, dirigencialmente, hay un desorden de ideas, poco acuerdo y poco dinero disponible. Es algo que la U, generalmente, ha tenido, pero hoy esos problemas han hecho que nuestro club pierda mucho. En la cancha se sufre, pero los problemas empiezan de arriba", indicó al medio nacional.

El defensa también expresó lo que le provoca ver a los azules peleando en la parte baja: "Hay muchos sentimientos. Siempre he dicho que parte de mis valores me los sembraron en el club. Estuve en cadetes de la U desde mis 10 años. Viví en la casa del jugador, en medio de muchas necesidades y también de lindos tiempos. Quedas marcado", detalló.

El defensor de Tigres también señaló que "cuando a la distancia ves que está en un mal momento, es como con la familia, uno piensa en un impulso cómo puede ayudar. Anhelo que nuestros caminos se vuelvan a juntar. Y si no es dentro de la cancha, quizás fuera de ella pueda aportar".

No es la primera vez que Igor Lichnovsky ha señalado sus ganas de volver a la U. La última vez ilusionó a los hinchas azules luego de responder en Twitter si había posibilidades de que volviera en el futuro al cuadro universitario, a lo que respondió que era un "ahelo".