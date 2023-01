Igor Lichnovsky se ofreció para integrar la Kings League de Gerard Piqué

El defensor central chileno, Igor Lichnovsky, y el portero argentino Nahuel Guzmán, sorprendieron a sus fans al postularse como futbolistas de la Kings League, torneo organizado por Gerard Piqué e Ibai Llanos y que ha generado un gran revuelo mundial.

El ex zaguero central de Universidad de Chile y la Roja realizó una transmisión en Twitch junto a su compañero Nahuel Guzmán, en la que ambos confesaron su deseo en participar de la competición.

"No me tientes. Qué lindo sería ir a jugar allá en la fecha FIFA. Kun, acá estoy", aseguró el arquero argentino de Tigres. Ante ello, el ex seleccionado nacional sostuvo que "estamos cerca, está a la vuelta. Ahí la dejo, si se quiere organizar una Kings League paralela en Chile, yo la organizo".

La Kings League ya ha tenido la participación de destacados personajes del fútbol. Javier 'Chicharito' Hernández jugó para Porcinos FC y Sergio 'Kun' Agüero estuvo presente un un partido de su equipo Kunisports. A su vez, el entrenador de PIO FC es Gerardo Torrado, leyenda de Cruz Azul y la Selección Mexicana.