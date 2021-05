[VIDEO] Ignacio Urrutia demostró su cobardía al huir de entrevista en Mentiras Verdaderas

El diputado del Partido Republicano se enojó ante las constantes interrupciones de Eduardo Fuentes; la discusión terminó en Twitter.

Cobarde. No se podría catalogar de otra forma la actitud del diputado del Partido Republicano, Ignacio Urrutia, quien salió arrancando como las ratas del programa "Mentiras Verdaderas" de La Red, mientras era entrevistado por Eduardo Fuentes.

El diputado se mostró molesto por la aprobación de la idea de legislar en la Comisión de Seguridad Pública del Senado del proyecto que busca indultar a los detenidos durante el estallido social.

En la conversación, el parlamentario manifestó su rechazo a la iniciativa e incluso comparó la situación con aquellos que se encuentran cumpliendo condena por delitos de lesa humanidad en Punta Peuco. En el programa de La Red, además, aseguró que lo ocurrido en nuestro país previo a la pandemia “no fue un estallido social, fue un estallido delictual, total y absolutamente” y que si estos jóvenes “están presos, están presos por algo”.

Por lo mismo, espera que sea la justicia la que determine si los detenidos son o no responsables y no un indulto. En ese momento volvió a realizar una comparación con los condenados por delitos de lesa humanidad e insistió en que estas personas fueron condenadas por “figuras jurídicas que no existen” y por eso deben quedar en libertad, además de recibir un indulto, puesto que “salvaron al país”.

De ahí en adelante la conversación subió considerablemente de tono, puesto que ambos se recriminaron las constantes interrupciones durante la entrevista.

“Usted me ha interrumpido sin parar”, se quejó Urrutia, a lo que el animador le respondió que “si mal no recuerdo, yo soy el conductor de un programa que hace preguntas. Si usted no me deja hacer las preguntas, no puedo hacer mi pega”.

“Yo cuando invito a una persona a mi casa, soy deferente con él. Usted me invitó a su casa, por lo menos sea deferente conmigo”, le pidió el diputado. "No sea maleducado porque si no hasta aquí no más llegó el cuento”, le replicó Urrutia a Fuentes, quien reaccionó diciendo “pero cómo se va a victimizar”.

Ahí, Ignacio Urrutia optó por despedirse de la conversación en Mentiras Verdaderas y comenzó a despedirse. “Ha sido un agrado, ah… Gracias por la invitación”, lo que motivó la reacción del animador, quien lo comparó con Carlos Larraín, aludiendo a cuando el ex senador optó por irse de la entrevista en Pauta Libre.

“Salió arrancando. Los valientes soldados salen arrancando, mire qué bonito… Con razón lo han pasado a la Comisión de Ética, diputado, varias veces”, dijo el animador, cuando el diputado ya se había desconectado. “No logro entender que un diputado de la República sea capaz de tener ese tipo de situación; que se moleste porque uno le quiere hacer una pregunta”, agregó.

Discusión en Twitter

Y la discusión se trasladó de la televisión a Twitter, donde Ignacio Urrutia lamentó que “el señor Fuentes sea tan mal educado y prepotente a la hora de entrevistarme. Hay periodistas de izquierda que se creen dueños de la verdad y creen que por estar en televisión pueden humillar a cualquiera. Hay algunos que tenemos dignidad y la vamos a defender siempre”.

“Cuando van los comunistas, los periodistas zurdos sonríen, alaban y dejan que hablen lo que quieran. Cuando va alguien a decirle a algunas verdades, se mofan, interrumpen y se cruzan de brazos, molestos. Yo servil no soy, si no le gusta, no me invite”, agregó.

Ante esto, el rostro de La Red le respondió que “usted no fue capaz de responder lo que se le preguntaba y terminó escapando. Acusa hostigamiento y se hace el ofendido. Nadie lo humilló. Preguntar no es imponer una verdad, eso es básico. Y finalmente, usted como diputado se debe a la ciudadanía, son uno más pagado por todos”.

Además, le recordó que en el programa “han pasado muchos políticos de todos los sectores y nunca he tenido sesgo. Pregúntele a

José Antonio Kast o a quien desee”.

“Deje de mirar el mundo en blanco y negro diputado y digne su rol de servidor público respondiendo las preguntas que se le hacen sobre un tema tan sensible”, cerró.