Ignacio Saavedra abordó el duelo ante Audax Italiano por Copa Sudamericana

El mediocampista de la Universidad Católica, Ignacio Saavedra, se refirió al duelo que sostendrán este próximo martes ante Audax Italiano en el Estadio El Teniente de Rancagua, en el partido único que determinará cuál de los dos equipos disputará la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

“Audax es un equipo que propone, va a ser un partido súper intenso. Esperamos que ambos equipos mantengamos el nivel y sea un buen partido. La posición que tienen en el torneo no refleja el juego de ellos. Tratamos de marcar nuestros tiempos, tienen jugadores importantes como Marcelo Díaz o el Tucu Sepúlveda, pero nosotros debemos tener la pelota y controlar el partido”, señaló el jugador de 24 años, quitándose la chapa de favoritos en la llave.

“No hay un favorito. Ellos no son locales en Rancagua, será un público dividido. Llegamos con un envión anímico tras ganar el viernes, pero este es un partido único y va a ser muy importante que cada uno saque lo mejor de sí”, indicó el volante, que no quiso ponerse en el escenario de una eventual eliminación del torneo internacional.

“No podemos pensar en otro objetivo y debemos estar todos concentrados en pasar a la otra fase. No creo que sea una revancha, será un partido totalmente distinto al de La Florida. Tenemos la mente puesta en ganar, en el equipo no se ha hablado de fracaso o de otra cosa“, aseguró el mediocampista de la UC.

Además, el jugador valoró el buen momento físico que vive el plantel más allá de la acumulación de juegos. “Hemos llevado muy bien los partidos, no hemos tenido tantos lesionados. Tenemos que estar el mayor tiempo disponible para lo que se venga, el plantel llega bien, tenemos descanso luego de un viaje largo desde Chillán“, apuntó, además de valorar la afinidad que ha tenido en el mediocampo con el colombiano Brayan Rovira.

“Somos de características parecidas, pero él tiene un juego más largo y el va más ofensivamente, yo organizo más desde atrás. Nos piden ser el eje para mantener la pelota, yo me meto más en la línea de tres para la salida y ha sido bueno. Tengo muy buena afinidad dentro y fuera de la cancha, entiendo lo que él quiere. Aprendo mucho de él“, cerró.