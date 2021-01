Ignacio Gutiérrez reveló que tuvo una relación con famoso actor de teleseries

El animador explicó que tuvo que terminar la relación por la gran exposición que tuvieron en la vida íntima.

El animador de televisión , Ignacio Gutiérrez, fue el último invitado al programa, "Francamente", espacio conducido por internet por Fran García-Huidobro. El periodista aprovechó la confianza para desclasificar un antiguo romance que tuvo con un famoso actor de teleseries.

Por lo mismo, el ex rostro de TVN contó que "había una teleserie -yo no trabajaba en la tele- había una teleserie muy famosa y yo pololeaba con el protagonista", contó con un tono amigable y medio en risa.

Ante esto, la Fran reveló : "¡Yo sé quién es!". Tras esto, Ignacio detalló para acallarla que "y yo universitario y yo pololeaba con el protagonista de la teleserie del momento, y una vez se me ocurrió llevarlo a Conti (Constitución), quedo la cagá en Conti, y después era mucha la exposición tuvimos que terminar".

La Fran García-Huidobro le reclamó que no dijera su nombre, y que debí contarlo para así hacer ruido en el mundo del espectáculo.

"Lo que pasa es que la gente dice que tú tiras la piedra y escondes la mano", señaló.

Mientras que Nacho Gutiérrez explicó que "yo no puedo venderlo a él, él tiene que contar eso, yo no (…) yo no trabajaba en la tele en esa época y nunca hemos hablado de eso", finalizó con una tajante respuesta.