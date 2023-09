Hace algunas semanas el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, señaló que el alza en los precios de las papas no son justificables y cuestionó a los mercados mayoristas.

El representante del Gobierno entregó los antecedentes que han recopilado a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para que investiguen posibles irregularidades, acusando una posible colusión.

Ante esto, el exministro de Hacienday ex candidato presidencial, Ignacio Briones, cuestionó las sospechas de Valenzuela, tildándolas como "irresponsables".

Al ser consultado en Meganoticas por las declaraciones del Ministro de Agricultura, Briones comentó que "no, y lo digo con mucha responsabilidad. Me parece que es una declaración muy irresponsable, porque siembra sospecha con respecto a un tema que siempre tiene que ser condenado".

"La colusión es el atentado más grave a la competencia, y eso es cuando productores se ponen de acuerdo para fijar precios. Eso es fácil de hacer cuando son dos o un poco más de productores, pero no con los miles de productores de papas que hay", añadió.

A esto, agregó que "entonces, después se dice que son los intermediarios, pero el ministro salió diciendo que en realidad que los intermediarios en la feria no eran el problema porque también hay muchos".

Luego, aseveró que "en un mercado tan atomizado es imposible coludirse, pero puede haber otros problemas, el principal, una caída muy importante de la superficie plantada".

"Cuando hay menos papa y el mismo interés, los precios suben. Probablemente, los temporales también van a tener impacto en los meses que vienen porque se destruye producción actual y futura, entonces seamos responsables con las declaraciones", cerró.