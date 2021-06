Ignacio Briones habló por primera vez sobre su parecido con Di Mondo

El ex ministro de Hacienda y actual candidato a La Moneda habló de todo en entrevista para el diario La Cuarta.

El candidato presidencial Ignacio Briones sigue dando de qué hablar en las redes sociales, luego de dar una extensa entrevista al diario La Cuarta. En esta oportunidad, el político habló de todo, hasta sobre su parecido con el modelo e influencer Di Mondo.

"Para mí ser Presidente de Chile es una responsabilidad, amo a mi país. Siento que en esta crisis bien profunda que estamos atravesando hay una oportunidad de hacer reformas de fondo, de hacer cambios de fondo, de tener un solo Chile, y creo que es posible si hacemos la pega, buscamos acuerdos y tenemos una mirada de futuro, que es lo que me parece ha faltado", señaló.

"Quiero estar en eso, no me podía restar de este período histórico. Me hubiera arrepentido toda mi vida si no hubiera tomado este riesgo, que no estaba en mis planes para ser súper honesto. Pero quiero ser parte de este nuevo ciclo social y político, quiero contribuir a aquello. Esa es la convicción más profunda en un Chile más libre y entendido como más digno. La libertad es dignidad, y ese es el sello de la campaña nuestra", agregó.

Te puede interesar: [FOTO] La increíble reacción de Sonia Isaza ante el nuevo escándalo de Arturo Vidal en Chile

Sin embargo, lo más sorpresivo llegaría cuando se refirió a las palabras de redes sociales, quienes siempre lo comparan con el modelo nacional radicado en New York, Di Mondo.

"(Di Mondo) Me parece una persona atractiva porque es súper excéntrico. Me tomo con humor la comparación… sin sentido del humor, la vida no vale la pena. Yo no lo conocía pero por supuesto, con esta comparación, me he informado más de quién es él. Y yo valoro la excentricidad, porque denota originalidad y un atreverse a hacer las cosas. Yo no me visto como él, pero también tengo ese atrevimiento, me siento muy cómodo yendo a contracorriente porque me siento muy libre. Hay que salir de la caja, del inmovilismo, así que todo lo que sea excentricidad, salir del centro, hay valor", cerró.