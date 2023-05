Ignacio Achurra se sinceró y contó todo sobre su experiencia como constituyente

La noche del sábado, en el programa "La Divina Comida" de Chilevisión, Ignacio Achurra contó a sus invitadas cómo fue su experiencia como constituyente.

Cuando Mayte Rodríguez, María Jesús Sothers y Connie Achurra degustaban el plato de entrada que les había ofrecido, el actor comenzó a comentar respecto al tema.

“Fue una de las experiencias más intensas y significativas de mi vida. Yo creo que lo duro fue, por un lado, un grupo de cierta derecha que no quería el proceso y quería sabotearlo desde el día uno”, señaló.

Agregó que “por otro lado, desde la izquierda, también un sector muy herido por la historia del país y que costaba mucho llegar a acuerdos y eso yo creo que nos hizo a ratos pasarlo muy mal“.

“Trabajábamos de lunes a domingo, mi primera reunión era a las 7 de la mañana, y las últimas reuniones del día empezaban a las 11 de la noche, dormía tres o cuatro horas al día“, rememoró.

Sin embargo, lo que más lo afectó fue en el ámbito familiar, ya que tuvo una hija durante ese periodo: “Cuando terminó la convención y empecé a reconectarme con mis hijos, me di cuenta de la deuda que tenía con ellos y con mi familia. Fue súper heavy”.

Su hermana Connie Achurra explicó que para ellos fue muy complejo apoyarlo, ya que tanto ella como su padre eran personas públicas con “una postura muy clara”.

“El nivel de ataque en algún minuto fue tan brutal que yo terminé saliendo de Twitter, porque salía Achurra en los trendic topic y yo decía: ‘No sé si yo dije algo o mi papá o Ignacio'”, expuso.

Al respecto, Ignacio manifestó que “ese ataque de redes sociales yo lo vivía en la calle. De repente alguien me gritaba en la calle: ‘Devuelve la plata’, no te imaginas las amenazas de muerte”.

“Cuando empecé a darme cuenta de que había un cierto riesgo de mi seguridad personal, ahí dije que me hacía cargo de que era un momento demasiado importante en el país, pero no me arrepiento de la experiencia", aseguró Ignacio Achurra.