Ignacia Michelson se refirió a los rumores de un intenso romance con Marcianeke

Ignacia Michelson.

La siempre controvertida ex chica reality y voluptuosa modelo nacional, Ignacia Michelson, sorprendió a todos sus seguidores tras resolver dudas de usuarios y referirse a los rumores de un romance con el artista urbano Marcianeke, con quien se ha dejado ver en diferentes fiestas.

A través de sus historias de Instagram, la modelo contestó diferentes preguntas de usuarios, donde le consultaron si tenía algo con el exponente del género urbano chileno.

“Andas con Marcianeke? O solo son amigos con ventajita jajaj”, le escribió un usuario a lo que la hermosa modelo nacional, quien le respondió directamente. “Ya, la verdad es que nos estamos conociendo y nos llevamos super bien. Eso”, señaló sorprendiendo con sus dichos.

Pero las preguntas no pararon, ya que otro seguidor le preguntó si le gustaba el cantante. “¿Por qué me preguntan tanto cosas así? No voy a responder. O sea ¿A quién no le gusta? Ya, me pasé”, respondió entre risas, cerrando el tema.