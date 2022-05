Ignacia Michelson debutó como Dj con un look que no dejó nada para la imaginación

La controvertida influencer nacional se estrenó en esta nueva faceta con un llamativo top de cristales pegados al cuerpo.

Un gran logro en su carrera alcanzó la noche del pasado sábado la influencer nacional, Ignacia Michelson, quien debutó como Dj en Club Room, local de música electrónica ubicado en la comuna de Recoleta, junto a la modelo chilena Javiera Belén.

La ex chica reality se refirió a su primera vez como animadora de las fiestas. “Decidí comenzar porque me encanta la fiesta, la música y todo lo que tenga que ver con pasarlo bien es toda mi onda”, reveló al diario La Cuarta. Además, aprovechó la instancia para contar algunos detalles de cómo fue su experiencia.

“Fue la primera vez. Igual siempre estoy muy cerca de ese entorno y me llamó la atención hace mucho tiempo. Me sentí muy bien sigo emocionada”, reconoció. Además, agrega que “el público nos recibió bacán, a la gente le gusto mucho. Se prendieron con nuestra música. Vi todos bailando aplaudiendo”, confesó sobre su estreno “back to back” con Javiera, el cual prendió tanto que ya agendas programadas nuevas fechas.

Eso sí, más allá de sus canciones, hubo otro detalle que llamó la atención en el debut como DJ. La influencer causó furor con su atrevido look al estilo “discotits”. En concreto, ella y su compañera aparecieron con el llamativo estilo de cristales pegados al cuerpo, creado por la emprendedora y dueña de la marca Glow in the Dark, Carolina Miranda.

Ignacia Michelson.

La idea, según cuenta Nacha, es que el mencionado atuendo será su sello diferenciado. “El look que estamos haciendo es muy innovador, ya que nadie toca así. Va hacer nuestro sello. La idea es que además que la música sea buena, tiene que haber un buen show, una preocupación en escena para que la atención este en nosotras”, reveló.