Ignacia Allamand confesó las diferencias que mantiene con su padre

View this post on Instagram

Cuando a Ignacia le preguntamos sobre la relación con su padre, esto fue lo que nos respondió... Aprovecho de mandarle un besito porque hoy es su cumpleaños! Muchas felicidades Ignacia y gracias por aceptar la invitación a #AlmorzandoConElRubio 😘 Recuerden que pueden ver el capítulo completo a través de la aplicación de @yooytv descargándola GRATIS! @ripleychile @skecherschile @mcdonalds_cl @somos_Virutex @asia_skincare @laboticadelgin @panquequelapanaderia @lateral.tv #AlmorzandoConElRubio