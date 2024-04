"Que gaste energía en jugar y no hablar": Ídolos de Universidad Católica sepultan a Arturo Vidal por sus dichos tras el Clásico

Arturo Vidal fue el gran protagonista del Clásico entre Colo Colo y Universidad Católica, pues marcó el gol de la victoria alba y, tras el partido, encaró a quienes criticaron a él y sus compañeros en estas semanas, asegurando que ahora vienen los partidos importantes y el alza del Cacique. Como era de esperarse, llegaron las respuestas al mediocampista.

En diálogo con Bolavip, Óscar Wirth, finalista de la Copa Libertadores junto a los cruzados, le respondió con todo al 23 colocolino, pues está cansado de sus constantes declaraciones: "Todas las de él y los que piensen y proceden igual que él me parecen muy desatinadas, él debería hablar de fútbol no más. Con suerte a esta altura le está costando jugar un ratito y mejor que gaste la energía en jugar y no hablar".

Además, el también exguardameta de Cobreloa, criticó duramente el rendimiento mostrado por ambos equipos en este encuentro, considerando el renombre de ambos clubes: "El fútbol del Clásico fue de bajo nivel, no al nivel de lo que es Colo Colo y Católica. Solo se quedó con el mote de Clásico y hubo pocas cosas a destacar".

Otro que no está conforme con las palabras de Vidal es Jorge 'Mortero' Aravena, quien, en conversación con el mismo medio, afirmó que las conductas desafiantes del volante son perjudiciales para este deporte: "La actitud de Arturo Vidal no ayuda en nada al fútbol, lo único que hace es encender el ánimo de la gente que sigue a uno u otro equipo, absolutamente fuera de contexto sus declaraciones".

Y para cerrar su idea, el ídolo de Universidad Católica fue contundente a la hora de reprochar la manera en que un futbolista con la trayectoria del 'rey' se ha comportado en su esperado retorno a Colo Colo y el fútbol chileno: "Fue un jugador de gran nivel y ahora está en la etapa de finalizar su carrera, y sus declaraciones no ayudan en nada al fútbol".

