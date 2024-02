Universidad de Chile arrancó su participación en el Campeonato Nacional con un triunfo por 1 a 0 frente a Audax Italiano, pero no todo fue positivo para los azules, pues Luciano Pons tuvo un debut para el olvido en el equipo laico donde incluso fue expulsado, y un ídolo del club criticó fuertemente al nuevo atacante de la U.

Se trata de Mauricio Pinilla, exdelantero universitario que reprobó categóricamente lo mostrado por el argentino ayer en el Estadio Nacional: "La verdad que fue muy pobre el partido de Pons". "Fue muy poco, tuvo muy poca movilidad en el ataque y fue bloqueando las líneas de la U", disparó en Deportes en Agricultura.

"En vez de retroceder a buscar la pelota, él tendría que haber atacado a la espalda de los centrales para alargar el equipo, para darle la posibilidad de meterse en esa línea a Assadi, Guerrero, a Guerra cuando entró, pero no lo hacía, él fijaba a los centrales no más", afirmó sobre su juego dentro de la cancha.

En esa línea, explicó que "está bien fijar a los centrales, pero con mayor posesión, tenía que hacer algún movimiento de cortar la línea para atacar la portería, no lo hizo durante todo el partido". "La buscó al pie y le pasó la cuenta, por eso la U se vio poco profunda", complementó 'Pinigol'.

Para finalizar, el ex Universidad de Chile criticó la manera en que Luciano Pons se ganó la tarjeta roja: "Saben lo que se está jugando la U y meter ese manotazo es fuera de partido, porque no fue agresivo". "No lo podemos crucificar por su rendimiento, pero comete una irresponsabilidad muy grande", remató Mauricio Pinilla.

