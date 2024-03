Uno de los ídolos más queridos de Colo Colo en el último tiempo dio a conocer un acercamiento por parte de la Universidad de Chile, equipo que habría estado muy interesado en hacerse con sus servicios hace no muchos años, lo que podría haber sido uno de los fichajes más impensados del fútbol chileno.

Se trata de Jaime Valdés, reconocido exjugador del cuadro albo que en más de una ocasión ha dejado en claro su amor por la camiseta colocolina, equipo del cual fue hincha toda su vida, lo que aparentemente no fue impedimento para el elenco laico y su intención de vestir de azul al 'Pajarito'.

En conversación con AS Chile, el otrora mediocampista destapó el insólito suceso, pues fue precisamente cuando todavía jugaba en el Cacique: "Cuando estuve a punto de quedar libre, esto no lo sabe nadie y lo voy a decir ahora, me llamaron del equipo de la vereda de al frente", reveló entre risas. "Fue en el 2016", detalló.

"O sea, no es que me llamaron… El director deportivo de ese entonces me preguntó cómo veía si me llegaba una propuesta de ese equipo. Y ahí yo le respondo 'o sea, ¿usted quiere que me maten de este lado y del otro?'. No, es imposible, yo ni siquiera puedo aceptar una propuesta", agregó el exfutbolista.

Y para finalizar, expuso que su amor por el Cacique jamás le permitiría llegar a ser jugador de la U: "Le dije 'yo estoy muy identificado con la gente de Colo Colo, soy hincha del club y no tengo nada que hacer en la vereda del frente'". "Yo camino por esta vereda hasta el cajón", sentenció un risueño Jaime Valdés.

