Ídolo de Colo Colo pide a gritos la renovación de Arturo Vidal

Arturo Vidal fue el gran salvador de Colo Colo en su visita a Alianza Lima, y es que un cabezazo del King igualó el marcador y le permite al Cacique seguir con vida en la última fecha de la fase de grupos de la Libertadores. Tras el encuentro, ya se habla de renovar el contrato del volante en este segundo ciclo en el Monumental.

Así es, fue el propio Aníbal Mosa quien confirmó que como club están dispuestos a extender el vínculo del jugador de 36 años con los albos, el cual finaliza en diciembre: "Arturo tiene las puertas completamente abiertas. Ha demostrado que está totalmente vigente, que tiene una garra tremenda". "Ante Alianza Lima lo demostró de nuevo", afirmó el presidente de Blanco y Negro.

Ahora, Roberto 'Cóndor' Rojas se sumó a las palabras del mandamás colocolino, y en diálogo con Bolavip aprobó contundentemente una posible renovación a Vidal: "Está bien que lo diga, así como de repente le puede tocar a otro compañero de él, que pueda renovar contrato. Los compañeros no tienen que meterse en ese asunto".

Además, el icónico exarquero aprovechó de adelantar el crucial duelo que se viene ante Cerro Porteño: "Va a ser difícil, los equipos paraguayos en Copa Libertadores son difícil. Ahora a Colo Colo no le sirve el empate, tiene que arriesgarse más. El problema de Colo Colo es que no hace goles, ese es el problema, los delanteros no están cumpliendo su deber como el hincha espera y ese es el problema".

Y para finalizar, el ídolo del Cacique fue enfático en que cualquier cosa podría ocurrir en esta gran 'final' que se vivirá en tierras paraguayas: "Todo puede pasar, hasta lo imposible en favor de ellos. Colo Colo tiene que estar preparado para eso y preocuparse de jugar, también está bien en la parte física, técnica y táctica".

