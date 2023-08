Bajo la conmemoración de los 50 años del Golpe Militar en nuestro país, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle se refirió en el programa Mesa Central sobre cómo han sido los años desde la Dictadura hasta el día de hoy.

Gran parte de la conversación del ex mandatario con el periodista de Canal 13, Iván Valenzuela, se centró en el camino que hizo él para reivindicar lo hecho en los años de dictadura. “En mi gobierno se inició el proceso de apertura de investigaciones de casos de derechos humanos”, destacó junto con comentar su gestión en la reforma a la Corte Suprema y que sin eso, “habría sido imposible (llevar a la justicia a los implicados en violaciones a los derechos humanos)”.

Frei y Punta Peuco

Con esto, Frei manifestó que “la Concertación tuvo una sola línea en materia de derechos humanos” y es así como recalcó la construcción y apertura de Punta Peuco, en mayo de 1995, declarando que “decenas y cientos” de personas han pasado por ella para cumplir por los actos ilícitos cometidos durante la dictadura. “Yo creo que hemos hecho mucho más que otros países que han tenido dictaduras”, dijo el ex Presidente, añadiendo que aquello “es un ejemplo en el mundo. Eso no significa que no quedan temas pendientes, y en eso hay que seguir”.

“Nos hicimos responsables y hubo fallos porque cambiamos la Corte Suprema”, enfatizó. Si bien el entonces Ministro de Obras Públicas, Ricardo Lagos, tenía objeciones de conciencia en Punta Peuco, Eduardo Frei recordó que “yo tomé la decisión de mandar un proyecto de ley al Congreso y eso permitió que se resolviera el problema”.

Dicho esto, Eduardo Frei Ruiz-Tagle se refirió al cierre del Penal Punta Peuco, criticando a los gobiernos que vinieron después: "Todos los gobiernos después del mío dijeron que iban a cerrar Punta Peuco, y ahí está", dijo.