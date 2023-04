Hugo Valencia encendió las redes con erótica postal de su trasero en playa nudista

El reconocido periodista de farándula nacional, Hugo Valencia, dejó la escoba durante las últimas horas a través de sus redes sociales al publicar una ardiente imagen en las que aparece completamente desnudo.

A través de su cuenta personal de Instagram, el comunicador compartió una foto en la que aparece en la playa Elia, característica localidad nudista de Grecia Y tal como era de esperarse, la publicación se llenó de buenos comentarios, donde destacaban varios personajes del mundo de la farándula.

“Amigo me encanta tu muestra nomas si para eso se hizo la vida para disfrutar como uno quiera” dijo Sergio Rojas. En tanto, Diana Bolocco también se pronunció. “Me encanta”, dijo animadora. “Estupendo huguito me encanta” dijo Adriana Barrientos.

Y a ti, ¿te gustó la postal?