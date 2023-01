Hugo Lloris criticó al 'Dibu' Martínez por sus performances en el arco de Argentina

El portero de la Selección de Francia, Hugo Lloris, lanzó una fuerte crítica en contra de las actitudes del guardameta argentino Emiliano "Dibu" Martínez, por su personalidad y performances para desconcentrar a sus rivales dentro de la cancha.

El guardameta del Tottenham Hotspur conversó con L'Equipe donde entregó fuertes declaraciones, analizando a su colega y de quien criticó varias actitudes al momento de plantarse bajo el arco.

"Hay cosas que yo no sé hacer. Hacer estupideces en el arco o desestabilizar al rival jugando al límite", señaló en la conversación con el medio ya citado. El ahora ex capitán de los galos indicó que aquello no sería su estilo pues: "Soy demasiado racional y honesto".

Pese a eso, el meta francés también destacó el nivel del arquero trasandino, quien fue una de las figuras indispensables de la 'Scaloneta'. Sobre las celebraciones del 'Dibu', el portero solo indicó que: "Fue juzgado bastante, no necesito agregar nada", cerró.