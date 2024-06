Hugo Gutiérrez revela cómo son los días de Jadue en la cárcel tras visitarlo: "me dio pena"

El exdiputado e histórico rostro del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez lamentó la situación que esta viviendo su compañero de coalición política, Daniel Jadue tras visitarlo en la cárcel Capitán Yáber. Recordemos que el alcalde de Recoleta quedó en prisión preventiva mientras dura la investigación en su contra por los diversos delitos cometidos bajo el caso farmacias populares.

Cabe mencionar que, el edil ha insistido en su inocencia a pesar de las pruebas que expuso la justicia e incluso señaló en sus redes sociales que todo se trataba de una persecución política en su contra, justo antes de las elecciones de octubre. "Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar. Apelaremos a esta medida desproporcionada!" escribió en X.

¿Qué contó Hugo Gutiérrez?

“Estuve en la mañana junto a él. Él está con mucha fortaleza, mucha entereza... al que le dio pena fue a mí” contó en el programa Not News de Vía X. En donde añadió que le generó mucha tristeza ver al político pasar por esto. “Verlo llegar a la sala de abogados esposado y mantener la conversación todo el tiempo esposado... me dio pena, me dio tristeza” explicó.

“Este es un hombre que no se merece este tratamiento que está recibiendo. Porque al final del día todos saben, la misma fiscal lo dijo, lo dijo el Consejo de Defensa del Estado (CDE), acá no hay un problema de lucro, Daniel nunca se echó un peso al bolsillo” complementó para luego recalcar en su punto.

“Y verlo en esa condición a mí me dio pena. Él tiene mucha fortaleza, pero a mí me afligió verlo en la cárcel de alta seguridad (...) ¡Me dio pena!” continuó. Por otro lado, en su cuenta de X ha compartido varios mensajes en apoyo a Jadue como lo fue uno del PC de Perú. "Desde el Partido Comunista del Perú - Patria Roja expresamos nuestra absoluta solidaridad y defensa a Daniel Jadue. ¡Jadue no está solo, exigimos su libertad y cese su persecución política!" escribieron.

