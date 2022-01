Hugo Gutiérrez lanzó un comentario "mala leche" sobre el gabinete de Gabriel Boric

El constituyente del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, expresó su molestia por la presencia de representantes de la ex Concertación en el gabinete del Presidente Gabriel Boric Font.

El comunista criticó que incluyera a algunas figuras de la ex Concertación, como Maya Fernández y Carlos Montes (PS), Jeannette Vega (PPD), Marcela Hernando (PR) y el ex presidente del Banco Central, Mario Marcel.

"No sabía que Apruebo Dignidad tenía un acuerdo con la ex Concertación, entonces me sorprendí un poco", lanzó de entrada, agregando que "bueno, no puede uno menos que felicitar al Partido Socialista. Qué manera de ganar perdiendo", disparó.

En esa misma línea, expuso que el PS "se quedó con Hacienda, con Cancillería, con Vivienda, y puede que aparezca por ahí otro independiente socialista".

Luego, mesuró sus palabras: "Son cosas que el Presidente electo tiene que balancear, de equilibrios que tiene que conseguir en función de lo que pasa en el Parlamento".

Finalmente, dijo que espera "que el gabinete esté a la altura de las circunstancias" y que "el Presidente que hemos elegido los chilenos y chilenas esté trabajando en función de la Convención".