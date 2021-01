Hotuiti le envió un consejo a Adriana Barrientos tras polémica candidatura a la CC

El isleño -quien va de candidato a la Convención Constituyente en el distrito 7- expresó que la figura de la TV "debe tener su electorado que confía en ella".

El ex modelo de Sábado Gigante y actual empresario en Isla de Pascua, Hotuiti Teao, se encuentra postulando a la Convención Constituyente para ganar un cupo en el distrito 7 , que integran las comunas de Algarrobo, Cartagena, Casablanca, Concón, El Quisco, El Tabo, Isla de Pascua, Juan Fernández, San Antonio, Santo Domingo, Valparaíso y Viña del Mar.

En una reciente entrevista reveló que está cursando un diplomado sobre el proceso constituyenye en una universidad privada y aconsejó a Barrientos que ella "debe tener su electorado que confía en ella, en su trayectoria. Se debe apegar a lo que ella cree, buscar cuáles son sus pilares porque también debe tener un espacio en esta Constitución. Además le recomiendo que se prepare. Por ejemplo, yo estoy a la mitad de un diplomado en la Universidad Autónoma sobre el proceso constituyente, que me ha servido muchísimo”, dijo a El Dínamo.

Tambien analizó la percepción y los prejuicios que tiene mucha gente respecto a las figuras de la TV y la farándula sobre su nuevo interés de participar en política.

"Mucha gente piensa, y sale así también en la prensa, que soy modelo, pero yo no soy modelo hace 20 años. Hoy tengo negocios aquí en la isla y en Santiago, un hotel, con mi señora tuvimos una productora e hicimos un programa de radio, hicimos un seminario de maternidad que fue el más grande de Chile con 1.500 embarazadas y hemos apoyado un gran número de causas, pero no se habla de eso. Entonces, cuando me dicen ‘modelo’, no sé si es un elogio respecto a mi físico, la verdad es que digo gracias porque ya no tengo el mismo cuerpo de modelo de hace 20 años, pese a que entreno mucho", afirmó.

Y recalcó sobre esa imagen que "siempre se trata de apocar a la gente diciéndole modelo o bailarín, como si fuera algo malo. Hay temas que obviamente voy a necesitar asesoramiento, pero en las ideas principales tengo el empoderamiento y la experiencia necesaria para estar ahí, dialogar, debatir y votar cada una de las propuestas. Para ser seleccionado uno tiene que tener currículum, tener las condiciones, ganas y creer en lo que uno puede hacer".