Hospital San José estaría al borde del colapso por esta 'terca decisión'

Muchos profesionales y técnicos que laboran dentro del Hospital San José han estado cuestionando y criticando fuertemente la gestión que se encuentra ejecutando el actual director del recinto, Luis Escobar González. Esto según profesionales por no dialogar y llevar un mal manejo de la actual pandemia por la que nos encontramos atravesando como país y mundo, lo que ha traído como consecuencia que este hospital sea hoy por hoy, el mas golpeado por el virus Covid-19.

Según reportes aportados por Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (Sochimi), donde se evidencia que para el día 5 de mayo, la capacidad de camas UCI en la zona norte de Santiago se encontraba en torno al 65%. En la versión del viernes 8 de mayo, de este mismo informe, esa capacidad ya se encontraba copada en un alarmante 98%, donde el Hospital sería el recinto que se encuentra cerco a sufrir un temido colapso en sus servicios.

El medio INTERFERENCIA recibió el testimonio de manera anónima de numerosos funcionarios profesionales y técnicos de ese hospital, los cuales incluso señalan que se trata de una especie de "Mañalich en miniatura".

"Antes se pagaban las horas extra por turnos según ley médica. El problema es que ese cálculo era súper poco conveniente para los profesionales, así que muchas veces estos médicos terminaban yéndose a clínicas privadas. Ya hace varios años, por disposición del Ministerio de Salud, se llegó a un acuerdo en que estas horas se pagaban por honorarios y a un valor más acorde al mercado", señala una profesional del Hospital San José.

Pero recientemente el director habría decidido no seguir pagando las horas extras mediante honorarios, sino que volvió al sistema anterior, obviamente perjudicando a los profesionales. Al igual que los reemplazos que son actualmente pagados mediante honorarios, dejando al recinto con la menor cantidad de profesionales de turno.

"Tiene un estilo súper autoritario. Es alguien absolutamente cerrado al diálogo. Según él los médicos nos estábamos enriqueciendo demasiado con esto y que, dado el contexto de emergencia, había que ahorrar dinero", comenta una doctora del San José.

Se conoció que fue el Colegio Médico quien intervino para que la modalidad de pago fuera restituida como se hacía anteriormente. "Es decir, fue súper astuto, porque igual nos metió un gol. A nosotros, que somos los que estamos en la primera línea, arriesgando nuestra salud y la de nuestra familia", asegura un médico del San José.

"La embarrada ya está hecha. Durante toda esta semana hubo turnos que no contaron con especialistas debido a que Escobar no solucionó el tema de los pagos. Entonces hablamos de una gestión deplorable. Nos acercamos a la situación más compleja y nos damos el lujo de no contar con profesionales que puedan aguantar lo que se viene", señaló una doctora de este hospital.

Hechos que han sido constatados por las diversas denuncias realizadas por los propios pacientes o familiares, quienes aseguran que dentro del recinto se viven situaciones alarmantes, donde no existen los profesionales adecuados ni suficientes, además de la falta de camas, ambulancias, entre otros.

"Hay 4 pacientes hospitalizados que están sentados desde anoche. Están con todos sus medicamentos. No son Covid, pero igual son graves. Una de ellas es una hemorragia digestiva que no está para nada fuera de peligro. Están sentados en el sector del Triage [espacio acotado en que se recibe a pacientes y se les califica el nivel de gravedad que tienen]", señaló una enfermera.

Escobar respondiendo a sus denuncias recibidas, comento a La Tercera: "lo que se hizo fue precisamente establecer y cumplir con la ley, es decir, que los reemplazos de los cargos que estaban con licencia cubrirlos con la respectiva ley, tal como establece el estatuto administrativo. Bajo ninguna condición se ha establecido una disminución autoritaria del ingreso de los médicos. Quien plantee eso está faltando a la verdad".