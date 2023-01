Horacio Saavedra alza la voz ante la eliminación de la Orquesta en el Festival de Viña 2023

Un revuelo total causó la noticia de la eliminación de la orquesta durante el próximo Festival de Viña del Mar, decisión fundamentada en la necesidad de optimizar costos y resguardarse por la pandemia. Uno de los primeros que salió a criticar esta situación fue el exdirector musical del certamen, Horacio Saavedra, quien entregó sus argumentos sobre la medida.

“Es la crónica de una muerte anunciada, yo lo había sabido hace algunos meses, y el festival ya no es un festival, es un show de verano para la televisión. Entonces no es comparable a lo que hacíamos antes. Tuve la dicha de hacer la mejor época del festival, hasta el 2010 cuando entró en decadencia”, indicó.

En este sentido, añadió que “me da mucha rabia y envidia, porque veo lo que es San Remo (Italia) por ejemplo, con gran orquesta de calidad y con artistas como Gianni Morandi, gente de trayectoria, con un respeto y calidad increíble. La gente no respeta ni ve la calidad de afuera. Yo creo que mataron el festival hace años”.

Según el músico, excusarse por problemas económicos no es válido, pues asegura que este tipo de eventos maneja grandes presupuestos. “El problema de costos es la chiva más fea que puede haber. Yo con mis años en TV sé los presupuestos que existen y cómo se manejan. Desgraciadamente la antigua comisión organizadora trabajaba a codo con los canales, pero este año se cayó en algo absurdo que es darle todo a Bizarro, que es la dueña de los festivales. No hay injerencia de la Municipalidad o los canales. Se desvirtuó”, sentenció.

Finalizando sus críticas, el director de orquesta opinó acerca de la decisión de emplear música grabada, contextualizando que es una modalidad exclusiva de los shows de televisión.

“Para mí no es festival, es un show. Los shows de televisión trabajan con puras pistas grabadas, es todo de mentira, yo no puedo entender cómo hacen programas de talentos con música grabada, si la música se toca en vivo. Yo no veo el festival ya, es para puro pasar rabia, pero nos quedan los mejores recuerdos de otras épocas”, cerró.