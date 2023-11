Un hombre que fue víctima de una encerrona junto a su hijo de ocho años le pidió al presidente que “se pusiera los pantalones”.



El sujeto fue interceptado por un grupo de delincuentes en La Florida, mientras regresaba a su casa tras haber ido a buscar a su hijo a clases de Karate.



Hombre víctima de encerrona emplaza a Boric



La traumática situación ocurrió justo cuando se encontraban parados en una luz roja. Los antisociales los amenazaron con armas de fuego.

“Yo iba con mi hijo de ocho años, íbamos en trayecto hacia Vicuña Mackenna y cuando veo que el auto azul me pasa, me dije: o se va a pasar el rojo o aquí cooperé”, señaló el hombre para Mega Noticias.



“Entonces se cruzó y vi que se bajó un muchacho, joven, y le dije a mi hijo: ya, sácate el cinturón, porque el tema ya lo habíamos hablado qué es lo que teníamos que hacer si nos hacían una encerrona”, explicó.



Sin embargo el grupo de delincuentes armados decidieron abortar el robo y se retiraron del lugar.



A pesar de que no alcanzaron a ser asaltados, el sujeto se dirigió al presidente. “Esto es demasiado, muertos todos los días, asaltos, encerronas. Nuestro país no es así. Joven Boric, póngase los pantalones de hombre, Ya es hora de que ponga más mano dura. Y no tanto de comisiones ni juntas, la verdad es que no vemos ningún resultado”, dijo molesto.



Bajo esta misma línea un vecino de la comuna solicitó más resguardo.



“A las ocho de la noche ya no anda nadie en la calle, es un impacto. Estamos en manos de la delincuencia, lamentablemente es una preocupación constante a pesar de que el municipio tiene sus camionetas de seguridad, Carabineros también transita, pero no es suficiente, la delincuencia los tiene sobrepasados”, cerró.