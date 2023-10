Un insólito momento se vivió en Valparaíso, exactamente en Estación Bellavista, en donde un sujeto decidió darse una ducha desnudo en plena vía pública.



Vecino en el lugar registraron el momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales. El hombre se “ducho” con dos bidones y no le importó que lo estuvieran mirando.



Hombre se baña desnudo en plena vía pública



Lo impactante del video es que los bidones que utilizó para limpiarse eran “agua para perros”, que una misma vecina del sector le dejaba a los perritos de la calle. Por lo que los envases estaban cortados en forma de platos.



Así mismo mientras el sujeto se aseaba también se tomaba está agua, mientras transeúntes, micros y autos pasaban por el sector.



“Es que aquí, yo no sé a dónde salen arrancando. Más encima el agua del perro se la hecho yo. (…) Es que no puede ser. Tan locos están los chilenos… no sé”, se escucha decir a una de las mujeres que grabó el video.

Así mismo la mujer se pregunta "dónde habrá dejado la ropa", ya que pareciera que andaba sin nada.

Video de Bío Bío.

Según constató Bío Bío con Carabineros no hay ninguna denuncia por este caso.