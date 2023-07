Hombre reservó tres mesas en un restaurante para celebrar sus 61 años: No llegó nadie

Un hombre en México tuvo, por un momento, una triste celebración de cumpleaños. A pesar de la generosidad de la gente aún así el sujeto se veía muy apenado.

Para celebrar sus 61 años, llegó un varón hasta restaurante en la ciudad de Veracruz, donde juntó tres mesas para esperar a sus invitados, en especial a su familia.

El hombre incluso decoró el lugar con serpentinas, llevó un pastel y se sentó a esperar. Pero de un momento a otro, recibió una llamada que le cambió totalmente la cara. Luego, se levantó y le habló a los demás clientes del restaurante.

"Les pido una disculpa por robar su atención a todos. Hoy es mi cumpleaños, cumplo 61 años, y arreglé las mesas y traje pastel porque quedé de verme con mi familia aquí para celebrar mi cumpleaños...pero nadie vino, por lo que les pido que a quién quiera sentarse conmigo a celebrar mi cumpleaños y me canten las mañanitas, se lo voy agradecer infinitamente", señaló.

Luego de escuchar su relato, varios de los clientes se acercaron a él para festejar todos juntos sus cumpleaños.

La historia se viralizó en Facebook, gracias a una mujer que contó lo sucedido.

La publicación acumula cientos de comentarios, algunos lamentando lo sucedido con el hombre y otros tantos preguntando ¿Qué habrá hecho para terminar tan solo?.

"Solo pensemos, alguien que se toma la molestia de comprar un pastel, poner las serpentinas, unir las mesas y llamar a todos para que pasen su cumple con el, es mala persona? Aquí solo leo personas resentidas que va. Espero que el don los cumpliera bien", "Ahora me pregunto yo, ¿qué hizo el señor en su vida para que nadie quisiera festejar el cumpleaños con él?", "Ojalá no hayan felicitado a un hombre que en su juventud o cuando tuvo la oportunidad fue un mal padre , por alguna razón no fueron sus hijos , yo cuando veo estos casos pienso " algo mal hizo esta persona"", fueron algunas de las reacciones en redes sociales.

Te puede interesar: Padre se hizo viral por acompañar a su hija a ver Barbie con un tutú rosa