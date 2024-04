Una de las tres personas heridas por la pistolera de Lo Valledor relató detalles de lo ocurrido y la actitud de la mujer antes de percutar los disparos. Recordemos que durante la jornada del día lunes, en medio de una detención, Mariana Bernarda Cea Oyarce de 54 años, le quitó el arma de fuego a uno de los guardias del centro mayorista y disparó en reiteradas ocasiones en contra de las personas en el lugar.

Bruno Ballestrazzi trabajador del área de comunicaciones del mercado de Lo Valledor reveló para el matinal Contigo en la Mañana los momentos de terror que vivió y la herida que le dejó el disparo. “Fue un rebote aquí en el antebrazo, que es un golpe muy fuerte, el impacto es muy doloroso. Tengo hinchado, pero no tengo daño al interior, el proyectil no entró, nada. La saqué muy sencilla, comparado con las dos personas que están muy complicadas”, dijo.

¿Qué dijo el hombre herido por la pistolera?

Sobre lo anterior, el hombre contó la gravedad de la lesión que sufrió el guardia de seguridad que recibió una bala en su pierna. “La bala le entró por delante, le rompió el fémur, eso es más complejo”. Y con respecto al camarógrafo del canal, reveló que recibió un impacto en el abdomen bajo, pero aseguró que “ya salió de pabellón, está en recuperación”.

Así mismo Ballestrazzi mencionó que en el minuto del ataque estaba “con mi cámara grabando y siento el disparo, en el segundo sonido siento un golpe en el brazo muy grande, miro, veo que ya venía el tercero y me agaché detrás de las barreras. Cuando pararon los disparos, me levanto y veo que el guardia está herido y el colega en el suelo con el impacto en el abdomen”. Agregando que la mujer es “una señora que no está en sus cabales”.

Por otro lado, declaró que “esta señora es conocida aquí en el barrio. Se sabe que ella es rara (...) es ambulante, vende aquí, allá, y siempre hacía show con los guardias, siempre tenía problema, porque tampoco la dejaban entrar porque venía a hacer puras leseras. Es conocida por todos, entonces era ‘otra vez la señora’”

“Lo que nunca íbamos a pensar, que a propósito de nuestra campaña de seguridad en marcha blanca, (es que) ella iba hacer esta tremenda locura mientras estaba siendo forcejeada. El vigilante estaba haciendo una reducción para entregarla a Carabineros”, cerró.