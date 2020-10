Hombre acusado de abuso sexual fue desnudado y linchado en Plaza Brasil

Una mujer aseguró haber sido violentada hace dos semanas por la persona que fue golpeada y humillada por los asistentes a una fiesta no autorizada.

Un sujeto acusado de abuso sexual sufrió una brutal agresión en medio de una fiesta no autorizada que se desarrollaba en la Plaza Brasil. El tipo fue acorralado, le sacaron toda la ropa y lo golpearon en reiteradas ocasiones.

Según testigos de la golpiza, todo habría comenzado por una supuesta denuncia en redes sociales que circulaba hace varios días. Fue viralizada una fotografía de un hombre que supuestamente drogaba a mujeres en los alrededores del centro de Santiago para luego abusar de ellas.

“Por las redes sociales, en Instagram, yo había visto muchas publicaciones sobre él, que había que tener cuidado por donde andaba rondando. Decían que las drogaba y las violaba”, indicó uno de los vecinos del sector.

Uno de los testimonios es el de una mujer que prefirió ocultar su identidad por temor. Asegura haber sido violentada hace dos semanas por el mismo sujeto que aparece en los videos.

“Este tipo se acercó a mí. Yo estaba en ensayo detrás del GAM y esta persona se me acerca y me pregunta si tengo cigarros. Yo le dije que no. Al despedirse él me toca el trasero, me golpea para despedirse”, relató la afectada.

Ella afirma que apenas vio estos videos que se viralizaron en las redes sociales lo reconoció de inmediato. “Tenía las mismas características. Un hombre gringo, alto, pelado, pidiendo cigarros. Yo dije ‘¿anda pidiendo cigarros?’ Es lo mismo que me pasó a mí. Y después las cosas que decían y constataban las chicas eran muy similares a lo que me había pasado a mí”, indicó.

Carabineros y la Policía de Investigaciones aseguran no tener denuncias ni procedimientos al respecto. El municipio de Santiago tampoco recibió reclamos de los vecinos.

REVISA LAS IMAGENES DEL HECHO: