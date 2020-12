Histórico programa de la TV chilena llegó a su fin tras 16 años de vida

Un duro golpe sufrió la televisión chilena, luego que el histórico programa "Cada Día Mejor" de La Red llegó a su fin tras 16 años en pantalla.

Así lo anunció el Instagram del espacio animado por Alfredo Lamadrid, donde se publicó una declaración con esta sorpresiva decisión.

“El programa Cada Día Mejor, que desde 2004 se ha venido transmitiendo todos los domingos por el canal La Red, dejará de estar en pantalla de la mencionada estación. El último capítulo producto de esta alianza se transmitirá este domingo 27 de diciembre de 2020, a las 12:30 hrs”, señalaba el texto.

El texto añadía que el equipo, encabezado por Lamadrid, agradecía a La Red “por los años compartidos, así como a todo el personal de la emisora que colaboró en la realización y transmisión del espacio”.

Así también tuvo palabras para el “público que lo ha seguido fielmente durante más de 16 años. Especialmente la gente mayor, que ha sido el principal destinatario de este esfuerzo televisivo, con el cual se logró una cercana relación de amistad y compañía, y con el que se encontraba cada año en un Caupolicán repleto de alegría y emoción”.

Pese a lo anterior, comunicaron que “Cada Día Mejor continuará presente en las redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram y se encuentra en gestiones para reaparecer en otra plataforma, lo que se comunicará oportunamente”.

En conversación con Las Últimas Noticias, Alfredo Lamadrid explicó que el programa salió de pantalla porque “no llegamos a acuerdo con el contrato que mantuvimos por 16 años. Para 2021 pusieron otras condiciones y presupuestos que a nosotros nos complicaron y preferimos no renovar”.

“La gente de mayor edad es la que más ve televisión, pero nosotros no queremos culpar a nadie, aquí no hubo un acuerdo comercial con La Red y eso es todo el cuento”, añadió el conductor del espacio.

El último capítulo

Lamadrid comentó que la emisión del último capítulo “me dejó una gran satisfacción por lo que hemos hecho. Me voy muy contento por estos 16 años en los que no paramos en verano ni en invierno, nunca”.

“He recibido más de mil llamados y mensajes por Instagram y Facebook. La gente no se resigna a que se termine el programa. Ya vamos a encontrar otras formas de seguir a su lado”, cerró Alfredo.