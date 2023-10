Ben Brereton ha recibido algunas críticas por su aporte en La Roja, pues está atravesando una mala racha que le ha impedido convertir. El disgusto por su desempeño llegó a tal punto que un histórico de la Selección Chilena lo mandó de regreso a Inglaterra.

"Que se vaya a Inglaterra, no me gusta. Yo lo dije antes y lo vuelvo a decir, es malísimo. Le pone color muchas veces y por eso salva, pero hay que entender también que el fútbol no es solo eso", lanzó Miguel Ángel Neira, mundialista con La Roja en España 1982, en conversación con Bolavip Chile.

La oportunidad de Ben Brereton de sumar ante Venezuela

Este martes a las 18:00 horas, La Roja enfrentará a la selección venezolana en el Estadio Monumental de Maturín, lo que significa una nueva oportunidad de Ben Brereton para buscar la chance de anotar vistiendo la camiseta de Chile y dejando atrás las críticas.

La sequía del jugador del Villarreal no anota por la selección chilena desde el 16 de junio cuando se anotó con un triplete durante un partido amistoso contra República Dominicana. En aquella ocasión, el duelo terminó en un 5-0 a favor de Chile.

Respecto a los próximos duelos que deberá enfrentar Chile bajo el mandato de Eduardo Berizzo por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, el 16 de noviembre se verán las caras contra Paraguay en el Estadio Monumental. Más tarde, el 21 de noviembre, enfrentarán de visita a Ecuador.

