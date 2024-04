Histórico de Colo Colo explota por el uso de camiseta dorada ante Fluminense: "Es lamentable"

Continúan los ecos tras la disputada derrota de Colo Colo en su visita a Fluminense por el grupo A de la Copa Libertadores, y es que un histórico de la institución reprochó un particular hecho del encuentro ante los brasileños, el cual va mucho más allá de lo futbolístico pero, a su criterio, pasa a llevar gravemente la identidad del Cacique.

Se trata de Roberto Rojas, exarquero colocolino que, en conversación con Redgol, analizó lo que fue la presentación de los albos en el mítico Estadio Maracaná, donde no pudo evitar criticar con dureza que los jugadores del 'popular' saltaran a la cancha para este crucial encuentro con una camiseta dorada, la cual disgustó bastante al 'Cóndor'.

"Yo cambiaba la televisión y decía '¿qué pasa con el partido de Colo Colo, no lo están transmitiendo?'", arrancó el histórico guardameta, el cual no tan solo ironizó con el uniforme, sino que fue tajante al momento de afirmar que el diseño ni siquiera era visualmente atractivo: "Colo Colo jugó con una camiseta horrible".

En esa línea, pese al origen que tiene este particular modelo de la tricota colocolina, la cual se fabricó a modo de homenaje por los títulos de Copa Libertadores obtenidos por el club tanto en la rama masculina (1991) como femenina (2012), el ídolo albo recriminó que no representa en nada al Cacique: "Es lamentable, no es parte de la historia, no se puede jugar así con esa camiseta a nivel internacional".

Y para finalizar, el 'Cóndor' aseguró que viendo el partido realizado ante el 'Flu', los albos tienen lo necesario para avanzar a la siguiente etapa del certamen: "Colo Colo puede clasificar a octavos como segundo, mostrando el nivel que tuvo ante Fluminense". "Ahora tiene que aprovechar el nivel que mostró en Río y sacar puntos en casa", sentenció Rojas.

Te puede interesar: El impensado mensaje de Claudio Borghi sobre la U y el Estadio Nacional: "Es suyo"