La bochornosa suspensión del encuentro entre Huachipato y Colo Colo cuando se definía al campeón de la Supercopa 2024 no dejó indiferente absolutamente a nadie, y ahora un histórico exseleccionado nacional criticó con dureza a Arturo Vidal, Marcelo Díaz e incluso al presidente Gabriel Boric.

Los lamentables hechos de violencia protagonizados por barristas del Cacique ponen nuevamente en duda la seguridad en los estadios de nuestro país, y fue Patricio Toledo, icónico portero de Universidad Católica y la Selección Chilena, quien enfatizó en la preocupante decadencia del balompié nacional.

"Lamentablemente la delincuencia le ganó al fútbol. Estamos en una crisis tremenda", arrancó el exguardameta en diálogo con Bolavip, para luego reprochar los sucesos que mancharon el regreso del fútbol al recinto deportivo más importante de Chile: "Hace mucho tiempo no se jugaba en el Nacional y los vándalos lo hacen tira".

Además, reprobó los polémicos dichos de Arturo Vidal y Marcelo Díaz una vez suspendido el accidentado encuentro: "Me parece que de este tipo de cosas no podemos aprovecharnos. Tampoco tienen que confrontarse los equipos. Hay que estar unidos. No deben echarle más leña al fuego. Se equivocaron en sus declaraciones".

Para finalizar, el histórico exarquero hizo un claro llamado a Gabriel Boric, presidente de la República: "Es una situación país. Nos están robando a nuestro Chile. Ojalá el Presidente se ponga los pantalones y nos devuelva el Chile que tanto queríamos. Hay chilenos que se quieren ir del país. Es tremendo lo que está pasando". "Ojalá se tomen medidas importantes para que los responsables de los daños no vuelvan a los estadios", sentenció Toledo.