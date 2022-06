Histórico club sudamericano intentará concretar el fichaje de Luis Suárez

“No tengo decidido dónde voy a jugar la próxima temporada. He recibido muchas propuestas", reveló el delantero uruguayo.

En medio de tantos rumores en el mercado veraniego europeo, un verdadero "bombazo" llegó desde este lado del continente, ya que un histórico club de Sudamérica se encuentra haciendo las consultas para concretar el fichaje del ex delantero del Atlético de Madrid, Luis Suárez.

El delantero “charrúa” terminó su paso por el cuadro “colchonero” donde incluso se despidió de sus hinchas en la penúltima fecha de La Liga, antes de emprender vuelo a Uruguay.

El “pistolero” busca alternativas para continuar su carrera en el segundo semestre del 2022, donde ve con buenos ojos jugar en América, con el fin de disfrutar sus últimos años antes de su retiro.

“No tengo decidido dónde voy a jugar la próxima temporada. He recibido muchas propuestas. Se me acercaron clubes de Argentina, Brasil y México“, comentó hace unos días en una entrevista con “El Larguero” de la Cadena Ser.

Y uno de los clubes que más llamó la atención del delantero fue River Plate. Según TyC Sports, el conjunto de Marcelo Gallardo, y donde milita el chileno Paulo Díaz, habría consultado por los servicios del goleador uruguayo. De acuerdo al medio trasandino, el presidente del club Jorge Brito, junto a Enzo Francescoli, secretario técnico de la institución, ya habrían realizado las consultas respectivas para que el delantero fiche por River Plate.

Cabe recordar que hace algunos meses el artillero estuvo “coqueteando” con River tras las loas que comentó sobre Marcelo Gallardo, DT del equipo: “ya lo dice todo, lo que ha hecho a nivel internacional. Tiene un prestigio que ha tenido como jugador y como entrenador lo ha demostrado más en estos últimos años en River. Ganó casi todo. Sería un privilegio“, dijo el entrenador.