El duro historial de Fernando Solabarrieta bajo el efecto del alcohol y/o drogas

Uno de los temas más comentados durante las últimas horas fue el accidente que protagonizó el conductor de televisión, Fernando Solabarrieta, quien se dio a la fuga tras volcar su automóvil en una carretera cercana a La Ligua, en la Región de Valparaíso.

Fernando Solabarrieta.

Sin embargo, ni en el sitio del suceso ni en un centro asistencial cercano se dio cuenta de involucrados en el accidente. Además, no hubo denuncia por robo. Por lo dicho, no había mayor claridad de lo que sucedió. Pese a que el animador tampoco dio señales de su estado durante el día, finalmente decidió referirse al incidente.

Y es que tal como ocurrió en la noche del viernes, durante la noche del sábado el rostro de ESPN animó la Fiesta Costumbrista de Cabildo, a pocos kilómetros del lugar en el que fue hallado el vehículo volcado. Justamente en su reaparición en dicho escenario, el periodista dio algunos antecedentes de lo sucedido y reconoció que estuvo involucrado en el accidente.

“Yo casi que hoy día no estoy, ¿supieron o no?”, preguntó al público y agregó: “gracias a Dios acá estoy, vivito y coleando”. “Algo machucado, pero gracias a Dios sin ningún problema, para todos los que han preguntado muchísimas gracias de corazón”, agregó. Del mismo modo, el periodista deportivo sostuvo que “podría haberme excusado, pero el compromiso que adquirí ayer con ustedes era imposible no poder responder”.

El hecho fue ampliamente comentado en las redes sociales, donde expresaron toda su molestia con el rostro deportivo por tener un nuevo problema bajo estupefacientes o el alcohol, algo que se ha hecho costumbre durante los últimos años

Los problemas de Fernando Solabarrieta

Tal como denuncian las redes sociales, no es el primer problema de esta índole que sacude al criticado rostro de televisión, ya que hace un tiempo fue ampliamente comentado el "numerito" que se mandó en la Copa Confederaciones de Rusia 2017. En esa oportunidad, un tuitero recordó que el periodista "andaba totalmente drogado en Rusia, arrojando billetes a un guardia de un local de joda, video que TODOS vimos, es una locura ¿Se darán cuenta que son parte del problema?".

Escuchar a Solabarrieta exigiendo honestidad, transparencia y profesionalismo. Cuando en Copa Confederaciones andaba totalmente drogado en Rusia, arrojando billetes a un guardia de un local de joda, video que TODOS vimos, es una locura ¿Se darán cuenta que son parte del problema? — Gonzalo Gálvez (@gonzalogalvez) April 26, 2022

Además, una vez le mandó un "recadito" al delantero uruguayo Edinson Cavani, totalmente borracho en la calle con unos tipos desconocidos, hecho que generó la indignación de la prensa charrúa por ese entonces.

Otro de los indignos momentos que protagonizó el comunicador deportivo fue cuando ingresó borracho y drogado al noticiero central de TVN, algo que le costó su trabajo.

Hace rato que Solabarrieta debió salir de la TV. El medio parece no ayudarle a recuperarse. https://t.co/dDiTsbSfgu — Lorena A. Cvitanić (@LoreCvitanic) February 8, 2020

Tras un tiempo se refirió al episodio donde entró con unas copas de más a dar el noticiero. El periodista relató que ese día era su último día antes de salir de vacaciones, por lo que pensaba que ya no saldría al aire. Acto seguido, comenzó a celebrar, sin embargo, le tocaba salir al noticiero central de 24 horas.

"No debí haber ido. Salió todo mal. Cometí una inmensa irresponsabilidad. Me disculpé con un canal que adoro. Y en ese momento entendí que tenía un problema y que me tenía que hacer cargo de ese problema. Hacerme responsable de esa situación. A partir de ahí inicié un proceso de autoconocimiento, de reflexión", agregó el profesional en esa ocasión.

"Soy la misma persona, uno no cambia totalmente, pero te das cuenta que hay cosas en tu vida que ya no son graciosas, que ya no son un carrete, son una irresponsabilidad, un exceso. Lo que yo puedo entregar con mucha honestidad es un testimonio de que hay que hacerse cargo de esas cosas, no tenerles miedo, y trabajarlas en un proceso, sentarse y sacar tu mierda de adentro", indicó el animador.

Finalmente, ese problema lo llevó a que tomara acciones para enfrentar tal escenario, luego de que tuviese una conversación con sus hijos en la que le expresaron que “supuestamente tú eres el ídolo, eres el ejemplo, y te transformaste en el peor”.

“Decidí hacerme cargo de ese problema, porque yo por muchos años me hice el tonto, porque lo mío era esporádico”, enfatizó hace un tiempo en el PH, para luego recalcar que está en un tratamiento para enfrentar el consumo, algo que parece que no funcionó...