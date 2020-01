Tras una nueva derrota ante el Cacique, los "Bullangeros" se manifestaron vía redes sociales.

Colo Colo sumó un nuevo título, al levantar la Copa Chile, luego de vencer a Universidad de Chile por 2-1 en Temuco. Alargando una paternidad con con los universitarios.

Los albos se vieron superados por Universidad de Chile en los primeros 20' de partido.

El equipo de Salas se vio mal ante un equipo universitario que tomó el control con Walter Montillo en la generación de fútbol.

Tras la celebración de Colo-Colo. los hinchas del Romántico Viajero se volcaron a Twitter para pedir a un viejo conocido para el plantel 2020:

Que tiene que ver Pinilla Aldo? No me webee, si hay más jugadores y ese vendido se fue hace rato. Dejé el amiguismo.

Ya. Nos falta un arquero bueno, un central, un puntero, un centro delantero y un TÉCNICO.

De Paul no es más que Johnny

Del Pino no es más que Aveldaño

Ángelo ni Larrivey no son más que Pinilla

Y Caputto no es más que nadie.

Así se ve difícil lo que viene ara este año.