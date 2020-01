Hinchas furiosos con canal 13 por no transmitir partido de Chile Sub 23

Los cibernautas se manifestaron a través de las distintas plataformas sociales.

Este viernes, Francisco "Pancho" Saavedra lideró el show que incluyó a números como Paloma Mami, José Luis “Puma” Rodríguez, Belén “Belenaza” Mora y el quinteto CNCO en el Festival de Las Condes.

A la misma hora jugaron por el Preolímpico, Chile y Argentina Sub 23, las selecciones juveniles disputaban un importante partido en Colombia y los tuiteros se enfadaron con la casa televisiva por no transmitir el encuentro.

Finalmente Chile perdió ante su similar trasandino por 0-2, el Canal nacional finalmente transmitió el Festival de la comuna de Santiago.

MIRA LAS REACCIONES ACÁ:

Por qué Canal 13 compra los derechos de un torneo internacional y NO TRANSMITE el partido más importante de Chile en el grupo...por un Festival Picante?🤦‍♀️

Y qué pasa con quienes NO tienen DIRECTV?

Una FALTA DE RESPETO!

Se Viene Chile vs Argentina ⚽

VAMOS CHILE 🇨🇱#FUTBOLxDIRECTV pic.twitter.com/KsxsXZbTiB